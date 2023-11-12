حزب الحرية: المجتمع المدني يلعب دورا بطوليا في توصيل المساعدات لغزة

قالت نيفين بدار، أمينة المجتمعات الأهلية والمجتمع المدني بحزب الحرية، إن منظمات ومؤسسات المجتمع المدني المصرية تقوم بدور بطولي من أجل استمرار توصيل المساعدات الإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

مصر أكثر دولة قدمت مساعدات للشعب الفلسطيني

وأضافت بدار، خلال تصريحات صحفية، أن هذه المنظمات تواصل مهامتها الإنسانية فى استقبال وتجهيز المساعدات لأهل غزة، ونقلها تباعا عبر معبر رفح لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني منذ اليوم الأول لبداية الأحداث، موضحة أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى بين جميع المؤسسات والمنظمات لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشارت أمينة المجتمعات الأهلية والمجتمع المدني بحزب الحرية إلى أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر في الفترة الأخيرة، إلا أنها تعد أكثر دولة قدمت مساعدات للشعب الفلسطيني، حتى أن مجموع المساعدات المقدمة من جميع دول العالم لم تتعدى المساعدات المقدمة من مصر فقط، وهذا يؤكد على الدور الإنساني الكبيرة الذي تقوم به القيادة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم الشعب الفلسطيني.

وأوضحت نيفين بدار، أن مصر حاضرة بقوة في جميع الأزمات الإنسانية التي تتعرض لها الدول الإقليمية وكان أبرزها زلزالي سوريا وتركيا، مرورا بالصراع السوداني، وزلزال المغرب، وإعصار دانيال في ليبيا، وصولا إلى العدوان الوحشي الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.