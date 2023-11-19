إصدار اللائحة الداخلية لـ«بكالوريوس تربية نوعية سوهاج» بنظام الساعات المعتمدة

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، أصدر قرارا وزاريا بالموافقة على إصدار اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بكلية التربية النوعية بالجامعة بنظام الساعات المعتمدة.

مفهوم التعليم الجامعي الحديث

وقال «النعماني» إن مفهوم التعليم الجامعي تغير عما كان قديما، حيث يهدف في المقام الأول إلى صقل مهارات الطالب بمختلف المجالات، كي يكون مؤهلا جيدا لطبيعة ومتطلبات سوق العمل إقليميا ودوليا، لذا تسعى الجامعة للعمل بنظام الساعات المعتمدة للكليات الموجودة بها، حيث من خلالها يستطيع الطالب التخرج من الكلية بمجرد الانتهاء من دراسة المقررات والساعات التي تقرها لائحة الكلية الخاص به، وبالتالي ليس شرطاً البقاء في الكلية المدة كاملة، ولكنه حال انتهاء الساعات يستطيع التخرج في فترة زمنية أقل، تصل لـ3 سنوات أو 3 سنوات ونصف، وذلك وفقا لقدراته.

موافقة المجلس الأعلى للجامعات

وأضافت الدكتورة لمياء أبو زيد، عميد الكلية، أن إصدار اللائحة جاء بناء على موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وموافقة لجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي، وبناء على موافقة مجلس الجامعة.