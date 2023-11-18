انتهاء 90% من أعمال تركيب الإنترلوك بشوارع سوهاج ضمن الخطة الاستثمارية

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج برئاسة عامر عوض رئيس المركز أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بتفرعات شارع الجهاد قبلي البلد، التي تشمل عددا كبيرا من الشوارع والحارات المتفرعة من شارع الجهاد، ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، حيث جرى تركيب 90% من جملة الشوارع المستهدفة حتى الآن.

انتهاء 90% من تركيب الإنترلوك بسوهاج

قال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بسوهاج لـ«الوطن»، إنه يجري حاليا أعمال تركيب الإنترلوك بشارع دهيس وتفرعاته وشارع عبدالهادي وتفرعاته من شارع الجهاد لتصل جملة الشوارع التى تم الانتهاء منها 90%، ويتم تركيب بلاط الانترلوك بجميع تفرعات شارع الجهاد وقبلى البلد خلال الفترة القادمة، ليتم الانتهاء من 100% من الشوارع المستهدفة.

اعتماد رصف الشوارع بسوهاج

وأضاف «عوض» أن أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع أشرف عليها نواب رئيس المركز، وسكرتير الوحدة ومسؤولي التفتيش المالي والإداري والمتابعة وبالتنسيق مع مسؤولي الرصف وتركيب الإنترلوك بالمحافظة ومسؤولي الطرق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

وأوضح «عوض»، أنه جرى اعتماد رصف وتركيب الإنترلوك لعدد كبير من الشوارع والحارات بمدينة طهطا وساحل طهطا وذلك حرصا على خدمة وراحة المواطنين فى كل مكان