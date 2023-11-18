بعد سداد الأقساط.. تسليم 9 عقود تقنين لأراضي أملاك الدولة بسوهاج

سلمت المهندسة هويدة شافعي رئيس مركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج 9 عقود أملاك دولة للمواطنين بمركز طما، بإشراف فيصل عبدالناصر مدير إدارة أملاك الدولة عقب انتهاء المواطنين من دفع جميع المستحقات الخاصة بأرض أملاك الدولة، مما يجعلهم يحق لهم امتلاكها رسميا ليتسلموا عقود ملكيتها اليوم.

تسليم 9 مواطنين عقود أراضى أملاك دولة

قالت المهندسة هويدة شافعي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إنه تقدم كل مواطن بطلب لشراء قطعة الأرض المستفيد منها، وتم تشكيل لجنة لتقييم وتثمين الأراضي وتحديد مشروعية بيعها، وتم بالفعل تثمينها وبيعها للمواطنين على أقساط حيث تم سداد آخر أقساطها اليوم السبت، بينما ينتظر العديد من المواطنين تسديد آخر قسط من ثمن أراضي أملاك الدولة ليتم تسليم عقودها إليهم.

وترحب الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج باستقبال المواطنين لتقديم طلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وسداد ثمنها.