مساعد وزير الخارجية الأسبق: الظرف الراهن في غزة يقربنا من وقف إطلاق النار

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنَّ مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري ضمن جولة عالمية للدفع بمسار وقف «عدون غزة»، يأتي في إطار مقررات القمة العربية الإسلامية المشتركة التي تم عقدها في «الرياض»، وتتزامن مع تصعيد دولي يطالب بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة.

مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار هدنة إنسانية

وأضاف «هريدي»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلامي باسم طبانه، أنَّ مجلس الأمن لأول مرة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، يوافق على مشروع قرار يوم الأربعاء الماضي، برقم «2712» حول هدنة إنسانية فورية لإدخال المساعدات إلى غزة، لافتاً إلى أنَّ 12 دولة من الدول الأعضاء وافقت ولم تعترض أي دولة أخرى على القرار، بينما 3 دول كبرى فقط امتنعت عن التصويت، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وروسيا.

مجلس الأمن تبنى قرار وقف إطلاق النار في 2009

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، بأنَّنا في الوقت الراهن وسط ظرف دولي يقترب من المطالبة بوقف إطلاق النار، واليوم يعيدنا إلى ما حدث بنفس التاريخ ولكن في عام 2009، عندما تبنى مجلس الأمن قراراً يطالب دولة الاحتلال بوقف إطلاق النار في الحرب الأولى بينها وبين المقاومة في غزة.