أستاذ تمويل: تكلفة حرب غزة تتزايد على إسرائيل بشكل كبير

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن تكلفة الحرب على غزة تتزايد على الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير، وعلى أكثر من محور، الأول يكمن في استدعاء قوات الاحتياط ما يعني وجود تكلفة كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، أن المحور الثانى الأكثر أهمية وهو التسليح، لأنه من المؤكد أن موازنة التسليح تتزايد بفعل ما يحدث، لأن هناك استنزاف واستهلاك للوقود واستنزاف للذخيرة.

وتابع: «على الرغم من الدعم والمساندة اللا محدود من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه بالتأكيد إسرائيل حاليًا في طوارىء اقتصاد الحرب، ما يعني أن الجزء الآخر من الموازنة العامة يتم توجيهه لموازنة التسليح، وهذا ما يأتي على حساب الجزء المخصص للتنمية والإعمار والمواطن، ما يرهق الإقتصاد الإسرائيلي».

أثر نفسي ومادي وإقتصادي

وأكمل: « أتصور وجود رد فعل بعد فترة زمنية ليست بعيدة، ومازال هناك من حالة الاحتقان والضغط على المواطن الإسرائيلي شديدة بفعل ما حدث يوم السابع من أكتوبر، وهناك أثر نفسي ومادي واقتصادي سيتزايد تباعًا مع تردي الوضع الإقتصادي، كما أن إسرائيل ستحتاج مزيد من التمويل عن طريق الاقتراض».