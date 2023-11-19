مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة حول «تحديات مصر المعاصرة» الثلاثاء المقبل

تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان «مصر المعاصرة: التحديات وآفاق المستقبل»، وذلك الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء المقبل، بالمسرح الصغير، وذلك في إطار سعي المكتبة لتسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية في مجالات التنمية بشتى مناحيها، ويتناول النقاش عددًا من المحاور أبرزها مبادرة حياة كريمة، وتطوير العشوائيات والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وجهود تحقيق المواطنة، ومواجهة التهميش.

مناقشة المشروعات الخدمية

وأكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية لـ«الوطن»، أن المكتبة تحرص على تقديم الندوات والمحاضرات العلمية والثقافية، لتمارس دورها التنويرى والثقافى لخدمة تطلعات المواطنين في إثراء الحياة الثقافية، وتقدم الندوات من خلال متخصصين فى كل مجال لتحدث الإستفادة القصوى لكل من يشارك فى حضور تلك الندوات، وندوة مصر المعاصرة ستناقش موضوعات هامة منها مباردة حياة كريمة، وتطوير العشوائيات، وجهود تحقيق المواطنة، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

المتحدثون في الندوة

جدير بالذكر أن الندوة يتحدث فيها كل من الدكتور جميل حلمي عبد الواحد؛ مساعد وزير التخطيط والمشرف على مبادرة حياة كريمة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم؛ مساعد وزير الإسكان والمشرف على تطوير العشوائيات، والدكتورة سوزان عدلي ناشد؛ أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية، والأستاذ عصام شيحة؛ رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وجهود تحقيق المواطنة، ومواجهة التهميش.