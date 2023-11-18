إعلان أسماء الفائزين في المشروع الوطني للقراءة.. من مكتبة الإسكندرية

أعلنت الصفحة الرسمية للمشروع الوطني للقراءة، أسماء الفائزين في المشروع الوطني للقراءة 2023، ونشرت الصفحة الرسمية للمشروع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو للدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية خلال إعلانه أسماء الفائزين، والتي جاءت كالتالي:

الطالب المثقف:

طلبة المدارس ينقسمون إلى 4 فئات فرعية

المرحلة الأولى من الصف الأول إلى الثالث الابتدائي

ثلاثة أسماء هي:

عبد الرحمن الدكتور خلف الله عبد الحميد - الصف الثالث في مدرسة صفوة مصر الخاصة - إدارة البلينا - سوهاج (وزارة التربية والتعليم)

- هارون محمود عاطف عويضة في الصف الثاني في مدرسة السلام الابتدائية شرق كفر الشيخ - كفر الشيخ

- جاسر إبراهيم عبد الفتاح- الصف الثالث مدرسة نور للغات - البساتين- القاهرة

المرحلة الثانية:

من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي:

- علي فيصل فاروق - الصف الخامس في مدرسة قوص الرسمية للغات - محافظة قنا.

- زهراء حسن محمد سنوسي - الصف الرابع مدرسة غرب الموهوب - الداخلة- الوادي الجديد

الطالب المثقف- المرحلة الثالثة:

من الأول إلى الثالث الإعدادي:

- مريم محمد أحمد بلابل- الصف الثالث الإعدادي - معهد طه شبرا في إدارة قويسنا - المنوفية - الأزهر.

- أحمد علاء محمود محفوظ- مدرسة النور للمكفوفين - الفردقة- البحر الأحمر.

- ياسمين محمد مصطفى عبد الفتاح- الصف الثالث الإعدادي - مدرسة بدرية حامد - محافظة أسوان.

- مؤمن أحمد عز الدين - الصف الأول الإعدادي- مدرسة صفية زغلول الرسمية المتميزة للغات - إدارة شرق شبرا الخيمة- القليوبية.

-نورهان عبد القادر لملوم عبد القادر- الصف الثاني الإعدادي- مدرسة ساقية أبو سقير الإعدادية - الإدارة التعليمية بالبلينا- سوهاج

الطالب المثقف- المرحلة الثانوية:

من الأول إلى الثالث الثانوي:

-إيلاف ثابت الحمصي- الصف الثاني الثانوي- مدرسة الشهيد أسامة أحمد محمد الثانوية- العمرانية- الجيزة.

- محمود حسن اسماعيل حسن- الصف الثالث الثانوي- مدرسة أولاد إلياس الثانوية المشتركة - صدفا- اسيوط

- مروان أحمد محمد هاشم أبو الروس- الصف الأول الثانوي- مدرسة عزبة البرج المشتركة - دمياط

- فاطمة صلاح صبح- الصف الأول الثانوي- مدرسة ميت طريف الثانوية - الإدارة التعليمية - دكرنس- الدقهلية

- أحمد علي أحمد حسين- الصف الأول الثانوي- مدرسة المراغة الثانوية المشتركة- سوهاج

ثانيا القارئ الماسي:

(لطلاب الجامعات):

- محمد عبد الفتاح محمد كريم- كلية الطب بنين- جامعة الأزهربأسيوط

-أحمد حسن إبراهيم عبدالسلام_ كلية الصيدلة_ جامعة قناة السويس بالاسماعيلية

-أيمن عاطف يحيى محمد كلية طب الفم والأسنان- جامعة المنصورة- الدقهلية

- نرمين محمد ثابت محمد- كلية الطب - جامعة بني سويف

- محمد بلال عبد المجيد - كلية الطب - جامعة الأهرام الكندية- الجيزة

مسعد محمد مسعد عبد السميع- كلية الدعوة الإسلامية- بالقاهرة- جامعة الأزهر.

- عمر محمد أنور- كلية الآداب جامعة دمياط- دمياط

- على محمد علي عمر- كلية الهندسة بنين- جامعة الأزهر- القاهرة.

ثالثا: المعلم المثقف (للمعلمين):

-عماد حمدي محمود سعد - معلم اللغة العربية - مدرسة النزهة للغات- طريق الاسماعيلية- القاهرة

- إنجي فوزي موريس سلامة- معلمة لغة إنجليزية- مدرسة الأنبا إبرام للغات الإعدادية - إدرة غرب- محافظة الفيوم.

- أحمد عبد العزيز عطية إبراهيم- كبير معلمين بالمرحلة الثانوية- مدرسة الزهور الثانوية بنات- إدارة شمال الاسماعيلية

- هاشم بكري أمين موسى- كبير معلمين مادة العلوم بمعهد إهناسيا الثانوي للفتيات - ببني سويف - الأزهر

- محمد محمود فراج حسنين- معلم اللغة العربية في معهد التيول صباحي- سوهاج

أحمد محمد أحمد سنبل-معلم الللغة العربية- مدرسة الشهيد محمد سيد أحمد البربري الثانوية بنات- الإدراة التعليم ببسيون- الغربية

- محمد علي عبد الباقي الشناوي- معلم اللغة العربية- مدرسة محلة حسن الثانوية المشتركة - إدارة شرق المحلة- الغربية.

- محمد أحمد مسعود المهدي- معلم اللغة العربية- مدرسة جواد حسني الرسمية للغات - بالساحل القاهرة

-الحسن محمد أحمد عمران- معلم اللغة العربية- مدرسة دريم الخاصة الثانوية- إدارة المنتزه ثان- الإسكندرية.

- عبد الناصر عبد المولى أحمد عبد المولى- أخصائي نفسي - مدرسة نجح صفرة الابتدائية- بأخميم - سوهاج

رابعا: المؤسسة التنويرية:

- معهد الشيخ علي الخطاطري الابتدائي الأزهري-محافظة قنا.

- جمعية نور سما مصر للعلوم والفنون وهي مؤسسة عمل مدني بالقليوبية

- مدرسة زهور الياسمين للغات - القاهرة.

- جمعية تنمية المجتمع المحلي - كفر الشوبك- مؤسسة عمل مدني - القليويبة.

- مؤسسة زايد للإبداع والتنمية - مؤسسة عمل مدني في الجيزة.

رابط الفيديو من هــــنـــا