وزيرة البيئة: إطلاق أول برنامج تدريبي لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة

أطلقت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة البرنامج التدريبى للعمالة غير المنتظمة في مجال إدارة المخلفات وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بسرعة تقنين أوضاع العاملين بمنظومة المخلفات ومنحهم غطاء تأمينيًا مناسبًا لإلحاقهم بالشركات العاملة بمنظومة المخلفات، والذي سيتم تنفيذه كمرحلة أولى بمحافظات «الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، الجيزة، والقاهرة».

يأتي ذلك في إطار الدور المنوط به جهاز تنظيم إدارة المخلفات نحو تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الادارية المختصة وللفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين في المنظومة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه وفقًا للبروتوكول الثلاثى الذى تم توقيعه بين وزارت (البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي) بشأن إدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع الغير رسمى لمنظومة إدارة المخلفات والذى من خلاله قامت وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارتى البيئة والتضامن الاجتماعي لإصدار قرار المسميات الوظيفية لعدد 4 مسميات للعمل بمنظومة ادارة المخلفات ومنها (جمع مخلفات– فرز مخلفات – تدوير مخلفات – تخلص نهائى من المخلفات).

وبناءً عليه قامت مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لامكانية الحصول على المسمى الوظيفى، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعياً ‏والتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المُخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالاضافة لمنحهم غطاء تأميني مناسب لالحاقهم بالشركات العاملة في المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.