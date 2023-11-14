«البيئة»: إنشاء 16 مصنعا للتعامل مع المخلفات الإلكترونية وإعادة استخدامها

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن دور الوزارة فى عمل منظومة رائدة لجمع المخلفات الإلكترونية والتي تتسبب مكوناتها في مرض السرطان، موضحة أنه جرى إنشاء عدد 16 مصنع معتمد ومرخص رسمي للتعامل مع المخلفات الإلكترونية، وإعادة استخدامها وتدويرها والتخلص الآمن من الأجزاء التى يصعب تدويرها.

واستعرض الدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لانطلاق فعاليات قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، والتي تأتي تحت شعار (نحو التغيير الفعال) بنسختها الأولى بالقاهرة، أوجه التعاون مع وزارة البيئة وأهمية دعم القطاع الخاص وتذليل الصعوبات التى قد تحد من التوسع أو إقامة المشروعات الصناعية وخاصة فيما يتعلق بتوفير الموافقات البيئية، وتوفير حزم تمويلية للصناعات والمناطق الصناعية، حيث يسعى اتحاد الصناعات إلى تشجيع القطاع الصناعي، وخاصة الصناعات في المجال البيئي.

تهدف تلك القمة إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030.