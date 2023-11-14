«البيئة»: نسعى لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار في مؤتمر المناخ المقبل بالإمارات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار كان من أهم نتائج مخرجات مؤتمر المناخ COP27 التاريخية، الذي يرتبط بالحد من المخاطر، مشيرة إلى السعي لتفعيل أعمال الصندوق خلال قمة المناخ Cop28 بدولة الإمارات الشقيقة، إضافة إلى وضع هدف عالمي للتكيف والتمويل من أجل تقليل المخاطر والتبعيات والتكلفة المدفوعة في صندوق الخسائر والأضرار.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى تقرير منظمة الصحة العالمية والذى يشير إلى وفاة 250 ألف شخص سنويا بسبب الظروف المناخية الجامحة، كما تبلغ الخسائر حول العالم إلى 313 مليار دولارسنويا، مؤكدة على وجود علاقة ترابطية بين نوبات الطقس الحادة وزيادة الأمراض.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة الافتتاحية لإنطلاق فعاليات قمة مصر الأولي للحد من المخاطر، تحت شعار (نحو التغيير الفعال) بنسختها الأولى بالقاهرة، تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشاركة الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندسة هبة حماد مدير عام الإدارة العامة للمواصفات والمسؤولة عن ملف البيئة والتغيرات المناخية بالمنظمة الدولية للتقييس (ISO) نيابة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ونخبة من الخبراء والمتخصصين بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص سواء في مصر أو المنطقة العربية في كافة المجالات، لتعزيز استراتيجيات ومبادئ الحد من المخاطر التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتسليط الضوء على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إقامة مشروعات خضراء تسهم في التنمية الاقتصادية وتحافظ على البيئة وتنشر فكر وثقافة الحد من المخاطر على المجتمع.