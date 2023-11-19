وزير خارجية فلسطين الأسبق: ندعم مطالب مصر بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة

قال وزير خارجية فلسطين الأسبق، الدكتور ناصر القدوة، إننا ندعم المطالب المصرية بضرورة إدخال مزيد من المساعدات لقطاع غزة، وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

موقف مصر كان حاسما في رفض مخططات التهجير

وأضاف وزير خارجية فلسطين الأسبق في تصريحاته لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ الموقف المصري كان حاسما في رفض مخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين قسريا من قطاع غزة.

وتابع وزير خارجية فلسطين الأسبق: «واشنطن تواصل الدعم المطلق لإسرائيل وثمة ازدواجية بالمعايير الدولية في التعامل مع العدوان على غزة».

واستطرد «القدوة»: «الموقف العربي صادق، ومعني بمساعدة فلسطين والتحرك العربي على المسارات الدولية مفيد»، لافتاً إلى عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً مناسباً مضاد للعدوان الإسرائيلي بعد، ولكن ثمة مواقف جيدة بدأت تظهر على الساحة.

انكشاف روايات المحتل الإسرائيلي الكاذبة عن أحداث 7 أكتوبر

وأكد أنَّ روايات المحتل الإسرائيلي الكاذبة بشأن أحداث 7 أكتوبر تنكشف شيئا فشيئاً، ويجب اتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أفادت في بيان لها، بانَّ التحقيق الأولي للشرطة الإسرائيلية حول قصف الاحتفال بغلاف غزة يكشف زيف المواد الإعلامية التي فبركها الاحتلال لتبرير عدوانه على القطاع.