«البيئة»: تدريب 700 فرد من العمالة غير المنتظمة في مجال إدارة المخلفات

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن سيجرى تدريب 700 شخص من برنامج العمالة غبر المنتظمة في مجال إدارة المخلفات كمرحلة أولى، من ضمن المسجلين على موقع وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي، على أن يجرى توفيره لاحقًا من خلال الشركات العاملة بالمنظومة، وفقا لقانون المخلفات رقم 202 لعام 2020 الذي يلزم الشركات بذلك.

بدء البرنامج التدريبي

وأضافت الوزيرة أنه جرى بدء البرنامج التدريبي في محافظتي الدقهلية والقليوبية بحضور ممثلي وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، إذ تضمن التدريب عرض تقديمي عن المنظومة الجديدة للمخلفات.

وأشارت إلى أنه جرى تخصيص محتوى تدريبي لكل مسمى على حده من خلال الاستشاريين الفنيين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطني، إلى جانب عرض تقديمب عن الحوافز الاجتماعية للعاملين.

إجراء اختبار قياس المهارة

وتضمن البرنامج تدريب عملي للعمل بمنظومة إدارة المخلفات من خلال ممثل إحدى الشركات العاملة فى مجال المخلفات لتعريفهم بمراحل الجمع والنقل، والانتهاء من التدريب إجراء اختبار قياس المهارة يحصل بعدها العامل على كارنية مزاولة المهنة، والذي تصدره وزارة القوى العاملة لتمكين العمال من تغيير المسمى الوظيفي ببطاقة الرقم القومي، مع وضع ضوابط للحاصلين على المسميات بعدم العمل بهذه المسميات منفردًا.