وزيرة البيئة: أطلقنا منظومة إلكترونية للمخلفات الطبية لمنع انتشار الأوبئة

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لفعاليات قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، والتي تأتي تحت شعار «نحو التغيير الفعال»، جهود الدولة المصرية في الحد من المخاطر، حيث قامت بإنشاء الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية، التي تحتوي على نموذج رياضي يضم بيانات الدولة المصرية، وتضع تنبؤات بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة بالمحافظات، وتحديد الأماكن المتوقع حدوث تغيرات مناخية بها من سيول أو فيضانات وغيرها، وذلك للمساعدة للحد من المخاطر وحماية الاستثمارات في تلك الأماكن مستقبلا.

وأشارت وزيرة البيئة، أيضًا إلى وضع خطة عام 2020 تحت إشراف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، حيث تم تحديد مسؤوليات ودور كل جهة للمساهمة في الحد من المخاطر.

كما تطرقت الوزيرة إلى جهود وزارة البيئة للحد من المخلفات الخطرة «الطبية، والإلكترونية»، وكيفية إدارة أزمة كوفيد 19 التي كان المستفيد الأوحد منها الكوكب الذي تنفس بتوقف الإنسان عن أنشطته، حيث قامت الوزارة بعمل منظومة إلكترونية للمخلفات الطبية تشمل عمليات جمع المخلفات الطبية من داخل المستشفيات وتحديد أماكن دفنها بشكل آمن لمنع انتشار الأوبئة، من خلال مراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة لحماية الموظف أثناء التفتيش عن هذه المخلفات داخل المستشفى وعامل النظافة، حيث تم توفير مهامات الوقاية وأدوات حماية لمساعدتهم على العمل دون انتشار العدوى.