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كاتب صحفي: جهود مصر لوقف إطلاق النار على غزة امتداد لدورها الداعم للقضية

كتب:

منى صلاح
02:39 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
حرب غزة

حرب غزة

قال أشرف أبو الهول، الكاتب الصحفي، إنَّ الموقف المصري تجاه الأزمة الحالية في غزة، هو دور قوي وداعم ومحوري وأساسي ينادي بوقف العدوان على الأشقاء الفلسطينيين وإرسال المساعدات الإنسانية ودعم القضية الفسلطينية ذاتها على الدوام.

الهدف الأساسي لمصر دائما البحث عن حل دائم للقضية الفسلطينية

وأضاف «أبو الهول»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الهدف الأساسي لمصر دائماً هو البحث عن حل دائم وشامل للقضية الفسلطينية يرتكز على إقامة دولة فلسطينية حدودها ما قبل 5 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ودور مصر متواصل وتكثف مؤخراً بسبب تصعيدات الحرب على غزة.

مساندة الشعب الفلسطيني

وتابع الكاتب الصحفي: «ما تفعله مصر حالياً، يعد امتداداً لجهودها السابقة نحو القضية الفلسطينية لسنوات، وما قاله الرئيس السيسي من أن مساعدة شعب فلسطين والبحث عن حل يعد قضية مركزية لمصر منذ عشرات السنين».

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