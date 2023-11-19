فوز لاعب من بني سويف بأفضل ليبرو في العالم للكرة الطائرة «جلوس»

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسؤولي قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، بحصول ابن بني سويف اللاعب عبد النبي حسن أحمد، لاعب المنتخب الوطني للكرة الطائرة «جلوس» على لقب أفضل ليبرو في العالم، في بطولة كأس العالم لكرة الطائرة البارالمبية، والتي استضافتها مصر، وذلك ضمن مشاركته في البطولة التي حصل فيها المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية.

محافظ بني سويف يهنئ اللاعب عبد النبي حسن

وأعرب المحافظ عن سعادته بالإنجاز الذي حققه لاعب المنتخب المصري ابن بني سويف، وحصوله على لقب أفضل ليبرو في العالم، بعد مشاركته مع منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس في بطولة كأس العالم، متوجها بالتهنئة للاعب الدولي ابن بني سويف، مشيرا إلى أن مشاركة لاعبين من أبناء بني سويف من ذوي الهمم في المسابقات والبطولات الدولية وتمثيل منتخب بلدهم وحصولهم على مراكز متقدمة مثار فخر وإعزاز لكافة أبناء المحافظة.

«رياضة بني سويف»: اللاعب عبد النبي حسن رفع اسم بني سويف عاليًا

من جانبه أوضح هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة في بني سويف، أن اللاعب عبد النبي حسن، رفع اسم بني سويف عاليًا، حيث حصل على اللقب خلال مشاركته مع منتخبنا المصري الذي حصل على المركز الثاني في بطولة كأس العالم لكرة الطائرة البارالمبية، والتي استضافتها مصر بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة 17 دولة، حيث تعد بطولة كأس العالم آخر مرحلة للتأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وكان المنتخب المصري قد تغلب على نظيره الألماني في الدور قبل النهائي ليواجهة المنتخب الإيراني في المباراة النهائية وتنتهي بفوز الأخير ليتوج منتخب إيران بكأس العالم لكرة الطائرة البارالمبية، حيث شهدت البطولة مشاركة 17 منتخباً، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بالتعاون مع الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة.