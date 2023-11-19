«تعليم الإسكندرية» تحدد رسوم امتحانات الشهادات للعام الدراسي 2023-2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية رسوم الامتحانات لكل الشهادات لجميع المراحل التعليمية، الشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024، وتسهيلا على المواطنين من أولياء الأمور تنشر «الوطن» الرسوم المطلوبة لجميع الشهادات.

رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وجاءت رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024 كالتالي..

158 جنيها، مقسمة إلى 148 جنيها رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات + 10 جنيهات رسم امتحانات إضافي.

رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالي :

210 جنيهات، مقسمة إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات + 10 جنيهات عند التقدم للمرة الأولى او المرة الثانية.

بينما تقرر أن تكون الرسوم للطلاب الذين يدخلون الامتحانات للمرة الثالثة والرابعة 410 جنيهات.

الدراسات التكميلية

- رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 كالتالي:

يدفع الطالب في المرات الثلاث الأولى للتقدم للامتحانات، 193 رسوم خامات ومستلزمات الامتحان + 15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية + 20 جنيها مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج + 15 جنيها رسم إضافي.

وبالنسبة للطلاب المتقدمين للمرة الرابعة، 248 جنيها، رسوم خامات ومستلزمات الامتحان + 15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية + 20 جنيها نقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج + 15 جنيها رسم إضافي.

بالنسبة لرسوم امتحانات دبلوم الدراسات التكملية فهي كالتالي:

193 جنيها رسوم خامات ومستلزمات الامتحان + 15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية + 15 جنيها رسم إضافي.

رسوم امتحانات التجريبيات

كما حدد اتحاد المدارس التجريبية رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2024

- رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 كالتالي :

158 جنيه مقسمة الى 148 رسوم شراء خامات ومستلزمات الإمتحانات + 10 جنيهات رسم امتحانات إضافي

الثانوية العامة

رسوم إمتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالي :

210 جنيه ، مقسمة إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الإمتحانات + 10 جنيه عند التقدم للمرة الاولى او المرة الثانية.

بينما تقرر ان تكون الرسوم للطلاب الذين يدخلون الامتحانات للمرة الثالثة والرابعة 410 جنيه

الدبلومات الفنية

رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 كالتالي :

يدفع الطالب في المرات الثلاث الاولى للتقدم للإمتحانات (193 رسوم خامات ومستلزمات الامتحان + 15 جنيه مقابل خامات الإمتحانات العملية + 20 جنيها نقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج + 15 جنيه رسم إضافي

وبالنسبة للطلاب المتقدمين للمرة الرابعة

248 جنيه رسوم خامات ومستلزمات الامتحان + 15 جنيه مقابل خامات الامتحانات العملية + 20 جنيها مقابل إستخدام العدد للمتقدمين من الخارج + 15 جنيه رسم اضافي

بالنسبة لرسوم امتحانات دبلوم الدراسات التكملية فهي كالتالي :

193 جنيه رسوم خامات ومستلزمات الإمتحان + 15 جنيه مقابل خامات الإمتحانات العملية + 15 جنيه رسم إضافي.