الإدارة العامة للموهوبين بـ«تعليم الإسكندرية» تكرم طالبة لفوزها في مسابقة دولية

كرمت الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي بوزارة التربية والتعليم فرع الإسكندرية الطفلة لانا محمد أحمد الطالبة بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة أميرة العجمي بإدارة العجمي التعليمية لفوزها في مسابقة إليفت الدولية للياقة للصغار.

وجرى تكريم الطالبة في إطار خطة الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي بالوزارة وفي إطار خطة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية تعليم الإسكندرية لتنمية وتشجيع الموهوبين للاستمرار في طريق البطولات.

قدوة لزملائها

قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن المديرية تولي اهتماما كبيرا بأبنائنا الطلبة من الموهوبين وتوفر لهم كافة سبل الرعاية لتحقيق المزيد من البطولات الدولية والمحلية، إذ أنهم مستقبل مصر المشرق وكلما زادت بطولاتهم زاد تكرار اسم مصر ورفع علمها في المحافل الدولية والعالمية ويصبحون قدوة لزملاءهم فى التميز، والتفوق وتقوم إدارة الموهوبين والتعلم الذكى برعاية الموهوبين وتقديم كافة الإمكانيات لهم.

تحقيق المركز الأول

وأضافت سمر راهون مدير عام مدرسة أميرة العجمي بإدارة العجمى التعليمية، أن المدرسة تتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية تعليم الإسكندرية في تنفيذ كافة الأنشطة التي تساهم في صناعة الأبطال من أبناء المدرسة والطفلة لانا محمد أحمد إلى جانب تحقيقها المركز الأول في «مسابقة إليفت الدولية للياقة للصغار» فهي متفوقة دراسيًا وتساهم الرياضة وتحقيق البطولات في تنشيط الذكاء لدى الطلاب وتساعدهم على التفوق الدراسي.

ويضم قسم الموهوبين والتعلم الذكى بإدارة العجمي التعليمية كل من سلوى الجبرتي، رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي وسحر سعيد، مسئول الموهوبين وأميمة القسطاوي، مسؤل التعلم الذكي ونسرين منازع، مسؤل الموهوبين بالإضافة إلى مسؤل الموهوبين والتعلم الذكي بمدرسة أميرة العجمي، وسارة فوقي.