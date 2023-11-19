نائب وزير السياحة تدعو المستثمرين لإنشاء فنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة

قالت وزارة السياحة والآثار، إن غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، شاركت نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في الاحتفالية التي أُقيمت للإعلان عن الشراكة بين أحد شركات التطوير العقاري وأحد سلاسل الفنادق العالمية الكبرى، والخاصة بإنشاء برج فندقي بالعاصمة الإدارية الجديدة يتضمن عدد من الغرف والشقق الفندقية.

المشروعات تجمع العناصر الفندقية والإدارية والتجارية في مكان واحد

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أنّ شلبي أكدت خلال كلمتها على تثمين وزارة السياحة والآثار لهذه النوعية من المشروعات والتي تجمع عدد من العناصر الفندقية والإدارية والتجارية في مكان واحد وهو ما يعكس الثقة الراسخة في المقصد المصري وإمكانياته والفرص التي يتيحها للاستثمار بمختلف المجالات خاصة المجال السياحي.

الإمكانات والفرص بالعاصمة الإدارية الجديدة

وأشارت وزارة السياحة إلى أنّ شلبي أكدت أنّ إقامة مثل هذا المشروع في العاصمة الإدارية الجديدة يسلط مزيد من الضوء على الإمكانات والفرص الواعدة التي تتيحها العاصمة الإدارية الجديدة للمستثمرين، مؤكدة أنّ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 ترتكز على عدد من المحاور منها زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب القدرة على زيادة الحركة السياحية المتوقعة وإرضاء كل الأذواق والشرائح.

وأوضحت الوزارة أن نائب وزير السياحة أكدت أنّ وجود هذه النوعية من المشروعات الفندقية المتميزة في العاصمة الإدارية سيكون له أثر كبير في تشجيع سياحة رجال الأعمال والمؤتمرات في الفترة المقبلة، كما دعت المستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة والمتاحة في عدد من المناطق المختلفة في مصر، والتي من الممكن إقامة مشروعات سياحية كبيرة بها نظرًا لما تمتلكه من مقومات فريدة، والتي من بينها المنطقة المحيطة بمطار سفنكس الدولي، ومحافظتي الأقصر وأسوان، ومحافظة جنوب سيناء، والمدن الجديدة.

ومن جانبهم، أعرب مسؤولو الشركة والفندق عن سعادتهم البالغة بتنفيذ مشروعهم الضخم في مصر وبالأخص في العاصمة الإدارية الجديدة مؤكدين على الإمكانات التي يتمتع بها المقصد المصري والتي شجعتهم على إقامة هذا المشروع.