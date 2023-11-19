الكشافة البحرية بمطروح تشارك في كرنفال الأشبال بالسويس (صور)

أكد محمد عبدالعزيز، قائد فريق الكشافة البحرية المصرية بمطروح على أهمية الأنشطة الكشفية في إعداد جيل من الشباب قادر على البناء والتطوير مشيدًا بالمبادئ والأسس ونظام الحياة الذي تتبعه المجموعات الكشفية القائم على التخطيط، وتحفيز الإرادة والاعتماد على الذات، مطالبًا بضرورة التوسع في تلك الجهود وتقديم الدعم الكامل لكل نشاط يثري وينمى قدرات الشباب.

كرنفال الأشبال على مستوى الجمهورية

وقال قائد الكشافة البحرية بمطروح، اليوم، إن فريق الكشافة البحرية المصرية بمطروح يشارك في كرنفال الأشبال على مستوى الجمهورية بمدينة السويس، وهناك حرص من القيادة السياسية على تدعيم دور الشباب من خلال تمكينهم ودعم أفكارهم ومواهبهم والإستفادة من طاقاتهم فى تنمية الوطن والنهوض به، وضم فريق الكشافة البحرية الشبل عمر علاء عبدالله عطية والشبل كريم محمد سلام والشبل عدى أحمد والشبل ياسين محمد عبدالعزيز والشبل يوسف وائل مجدى ممثلين عن محافظة مطروح على مستوى الجمهورية.

مقترحات وأفكار في خدمة المجتمع

وأكد قائد الكشافة البحرية علي أهمية مشاركة أشبال مطروح في معسكر السويس، وحرصه الدائم على لقائهم والاستماع لمقترحاتهم والاستفادة من أفكارهم وطاقاتهم في خدمة المجتمع والذي تجسد في مشاركة الشباب في المبادرات والفعاليات المجتمعية التي نفذتها الكشافة البحرية بمطروح مثل مبادرة مطروح أجمل بشبابها وحملة أنزل ونظف شواطئ مطروح وغيرها من الفعاليات التي كان للشباب في دور واضح وملموس.

شهادات تقدير للأشبال المتميزين

وجري إهداء من الكشافة البحرية المصرية شهادات تقدير للأشبال المتميزين من مطروح تقديرًا لجهودهم في دعم الأنشطة الكشفية بالمحافظة، في ظل مشاركتهم الفعالة في الأنشطة والبرامج والفعاليات الكشفية على كافة المستويات، والاستعداد الكامل من أعضاء الكشافة للمشاركة المجتمعية في خطة التطوير الشاملة التي تتبناها القيادة السياسية لمستقبل أفضل للشباب.