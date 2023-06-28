أفراد «الكشافة السعودية» يرشدون 38 ألف حاج تائه في يوم عرفة (صور)

أرشد الكشافة المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن من معسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية «يوم عرفة» 38323 حاجًا من مختلف الجنسيات.

إيصال 1554 حاجا إلى مقار حملاتهم

وجرى إيصال 1554 حاجا إلى مقار حملاتهم، فيما جرى إرشاد 36769 حاجا بالتوجيه والشرح، كما بلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 297 طلعة.

وجندت الجمعية لمهمة الإرشاد فقط في اليوم التاسع أكثر من 1500 كشاف وجوال وقائد عملوا في أربعة مراكز استعلام، وخدمات تابعة لوزارة الحج والعمرة الشريك الرئيس لجمعية الكشافة في إرشاد الحجاج التائهين، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني.

وأسهمت فتيات الكشافة السعودية المُساندات للأطقم الصحية في مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة في عملية تصعيد المرضى المنومين بالمستشفى إلى مشعر عرفات، في إطار خطة وزارة الصحة لتمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وتحقيق أمنيتهم بأداء الفريضة، بصحبة فريق طبي متخصص.