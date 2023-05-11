55 شابا يشاركون في نشاط الكشافة بمكتبة مصر العامة بالزقازيق

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية دور المكتبة في توعية النشء والشباب باعتبارها مؤسسة ثقافية واجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها ويتردد علىها المواطنون على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم للقراءة والبحث والاطلاع واستغلال أوقات فراغهم لخلق جيل جديد قادر بالوعي والثقافة على محاربة التطرف الفكري بكافة أشكاله ومواجهة الإرهاب الأسود.

نشاط مكتبة مصر العامة بالزقازيق

أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق إلى أن المكتبة خلال شهر أبريل الماضي قدمت خدمات عدة في مجالات مختلفة.

في مجال الأنشطة

نشاط تحفيظ القرآن الكريم حيث بلغ عدد المستفيدين منه 10 متدربين مابين (أطفال/ شباب / كبار).

نشاط توتة وحدوته حيث بلغ عدد المستفدين منه 15متدربا (أطفال).

نشاط تلوين حيث بلغ عدد المستفيدين منه 10متدربين (أطفال).

نشاط المكرمية وحوي يا وحوي حيث بلغ عدد المستفدين منه 14 متدربا ما بين (أطفال/ شباب / كبار).

نشاط الكشافة حيث بلغ عدد المستفدين من 55 متدربا (شباب / كبار).

نشاط تفصيل مستوى ثان ورسم مستوى أول حيث بلغ عدد المستفدين منه 23 متدربا (أطفال / شباب / كبار).

نشاط أركان الإيمان حيث بلغ عدد المستفدين منه 10متدربين (أطفال)