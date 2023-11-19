افتتاح معرض الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة بمجمع المصالح في أسيوط

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، معرض الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة، والذي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي، ضمن أنشطة مشروع مناهضة الهجرة غير النظامية بصعيد مصر، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسيوط، وذلك بمجمع المصالح بحي شرق أسيوط وبمشاركة أكثر من 20 جمعية أهلية وأسر منتجة في الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر الجاري.

الصناعات اليدوية

وتفقد المحافظ المعرض وأقسامه والمنتجات المعروضة به (المشغولات اليدوية والملابس، والمفروشات، وإكسسوارات، وسلع غذائية، منتجات خشبية)، فضلًا عن الصناعات اليدوية والحرفية والتراثية، مثل المفروشات المنزلية والمنسوجات والخزف والحلى والاكسسوارات من الحرف اليدوية، واستفسر عن أسعار المنتجات كما استعلم من الأسر عن طرق تصنيع منتجاتهم المختلفة والمعدات المستخدمة في التصنيع ومدي إمكانية التوسع في منتجاتهم موجهًا الأسر بضرورة خلق أسواق تنافسية والاهتمام بالجانب التسويقي لتلك المنتجات.

تحفيز الأسر

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة حريصة على إقامة مثل هذه المعارض من أجل تحفيز الأسر على إقامة مشروعات خاصة بهم، وتشجيعهم على تبنى فكر ريادة الأعمال من أجل تعظيم الاستفادة من الطاقات والمهارات الموجودة لديهم لتوفير دخل مناسب باعتبار ذلك عنصر أساسي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تقوم بها الدولة ومن أجل المساهمة فى القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة.