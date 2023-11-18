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«عمال وفلاحين مستقبل وطن» تعقد اجتماعا في أسيوط بشأن الانتخابات الرئاسية

كتب:

محمد أباظة
09:50 م | السبت 18 نوفمبر 2023
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

عقدت أمانة العمال والفلاحين بالأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة عبدالمنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أمين مساعد أمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن، اجتماعا تنظيميا بمحافظة أسيوط.

وشارك في الاجتماع التنظيمي أعضاء هيئة مكتب أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن وهيئة مكتب الأمانة بمحافظة أسيوط وأمناء العمال والفلاحين بجميع المراكز وهيئات مكاتب الأمانة في المراكز بمحافظة أسيوط وعدد من قيادات النقابات العمالية والفلاحين.

كما تناول الاجتماع مناقشة خطة الأمانة لتكثيف التواجد والتواصل مع المواطنين، وضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، وتم التأكيد على الثقل المجتمعي والاقتصادي لأمانة العمال والفلاحين خلال عملية الانتخابات الرئاسية.

نقاشات الاجتماع

وتضمن الاجتماع نقاشا بين أعضاء هيئة مكتب أمانة العمال والفلاحين المركزية وقيادات الأمانة بمحافظة أسيوط حول كافة القضايا المرتبطة باختصاصات الأمانة، وكيفية الاستفادة من القواعد الحزبية المتواجدة علي أرض الواقع لما لهم من تعامل مباشر مع المواطنين.

ويكثف حزب مستقبل وطن جهوده في تنظيم المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة في مختلف المحافظات؛ لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.