محافظ أسيوط يصدر عدة توجيهات بشأن التعديات على الأراضي الزراعية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن مجموعة من التوجيهات والإجراءات بشأن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية التي ترصدها وحدة المتغيرات المكانية وتنفيذ الإزالات في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

وتضمنت أبرز التوجيهات التي اتخذها المحافظ في اجتماعه مع رؤساء المراكز والأحياء وقيادات المحافظة ما يلي:

- استعراض نسب الإنجاز للمتغيرات وموقف كل مركز على حدة وعدد الحالات في كل مركز أو مدينة التي تمت إزالتها خلال الفترة الماضية.

- مناقشة المعدلات والحالات التي تم رصدها ميدانيًا بالتنسيق والتعاون بين وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء.

- مناقشة الإجراءات اللازمة لتذليل بعض المعوقات التي تؤخر أعمال إزالة تلك المتغيرات علاوة على مراجعة وتقييم المخالفات والمتغيرات المكانية القديمة والتي لم تتم إزالتها بالشكل الكامل.

إزالة التعديات في المهد

- التنسيق المستمر لتنفيذ الإزالات الفورية لجميع التعديات والمخالفات التي يتم رصدها في المهد وعدم الانتظار في التعامل معها والرد الفوري على جميع الملاحظات.

- توجيه وحدة المتغيرات المكانية بضرورة الإخطار الفوري لرؤساء المدن ومديرية الزراعة والري وكافة جهات الولاية بشأن أي تغير يتم رصده.

- إعداد تقرير يومي بشأن ما تم إنجازه من أعمال بجميع المراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى التقرير الأسبوعي بالمتغيرات الجديدة والرد الخاص بشأنها لتحقيق المستهدفات المطلوبة ومنع أية تعديات جديدة.

- توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشديد أعمال الرقابة بالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي في تكثيف الحملات الميدانية التفتيشية لرصد أية تعديات مخالفة والتعامل الفوري معها في المهد حفاظا على الرقعة الزراعية.

- الحد من تبوير الأراضي الزراعية وعدم التستر على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.

- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.