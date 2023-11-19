حزب الله يستهدف موقعا إسرائيليا بالصواريخ وقذائف المدفعية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ حزب الله أعلن استهدافه موقع «جل العلام» الإسرائيلي ‏ومحيطه بالصواريخ وقذائف المدفعية، وإحداث إصابات مباشرة به.

وفي سياق متصل، تزداد حدة المخاوف الأمريكية من تسبب إسرائيل في فتح جبهة ثانية للحرب الدائرة في غزة، والتي مر عليها أكثر من شهر الآن وتسببت في استشهاد الآلاف، وما زاد من القلق خلال الأيام الماضية الأعمال العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال في لبنان وعلى طول الحدود ما دفع البيت الأبيض لبعث رسالة تحذيرية لحكومة نتنياهو من وزير الدفاع.

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عن قلقه لنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، في مكالمة هاتفية، بشأن دور إسرائيل في تصعيد التوترات على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان، وفقًا لـ3 مصادر إسرائيلية وأمريكية مطلعة على المكالمة.