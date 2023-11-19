أحد متطوعو «من إنسان لإنسان»: فخور بالمشاركة في تعبئة الكراتين لغزة

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، مبادرة «من إنسان لإنسان»، لتوعية الطلاب والنشء بأهمية القضية الفلسطينية ودور مصر التاريخي، حيث يعيش الأطفال في غزة لحظات مرعبة وأيام صعبة يملؤها الخوف والبكاء، بسبب الانتهاكات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي راح ضحيتها الالآف من الأطفال.

مبادرة من إنسان لإنسان

وقال مهاب شريف، صاحب الـ16 عاما، وأحد طلاب مدرسة نرمين إسماعيل المتطوعين في مبادرة «من إنسان لإنسان»، إنّه شارك في إعداد المساعدات الإنسانية المتجهة إلى أهالينا في فلسطين من خلال المبادرة، وتعلم كثيرا عن حياة كريمة وما تقدّمه من دعم للأهالي في غزة، في وقت ليس لديهم أي احتياجات أساسية من أكل أو شرب، متابعا: «بسبب المشاهد التي نراها بشكل يومي على التلفزيون أو السوشيال ميديا، كنت أشعر برغبة شديدة في مساعدتهم بأي شكل».

المشاركة في تعبئة الكراتين

ووصف مهاب شعوره وقتها أثناء حديثه لـ«الوطن» قائلا: «حتى لو شيء بسيط كنت فخور بتعبئة الكراتين لأنها هتساعد أهلنا في فلسطين يعدوا الأزمة، وكتبتلهم بخط إيدي ربنا ينصركم بإذن الله وفلسطين تفضل حرة».