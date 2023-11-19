مراسل «إكسترا نيوز»: إدخال شاحنتي وقود إلى قطاع غزة اليوم

أكد مراسل قناة «إكسترا نيوز»، هشام، أنَّ جهود مصرية حثيثة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة من معبر رفح، والتي بدأت مع أحداث الـ 7 من أكتوبر الماضي، ومستمرة إلى اليوم، فيما بدأت مؤخرًا في إدخال الوقود إلى القطاع.

ضغوط مصرية متواصلة لإدخال الوقود إلى غزة

وأضاف مراسل «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، أنَّ آخر ما يتم الآن، هو إدخال شاحنتي وقود إلى غزة، صباح اليوم، عبر المعبر، ليصل إجمالي عدد شاحنات الوقود التي دخلت القطاع بالفعل إلى 7 شاحنات، بفضل الجهود المصرية والضغوط لإدخال الوقود والمساعدات.

وأكد أنَّ ذلك يتوافق مع تصريحات الدولة المصرية منذ أيام، بشأن ضغوطها في كل الاتجاهات لإدخال الوقود إلى قطاع غزة، نظرًا للحاجة الماسة للوقود في غزة لتشغيل الأجهزة الطبية في المستشفيات وكذلك المخابز وغيرها من المرافق الحيوية.