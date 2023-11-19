للمصريين في الخارج.. كل ما تريد معرفته عن العملية الانتخابية الرئاسية

قال الدكتور أحمد محمد القرماني، أستاذ القانون، إنه يحق لكل المصريين في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وفقا لنص القانون رقم 22 عام 2014 في المادة 29، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعلام عن مقار الانتخاب خارج مصر عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، موضحا أن هناك إجراءات ميسرة من أجل التسهيل على المواطن للاستعلام عن المقر الانتخابي الخاص به.

مواعيد عمل اللجان الانتخابية بالخارج

وأضاف خلال حواره المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن مواعيد عمل اللجان الانتخابية خارج مصر تبدأ من 9 صباحا حتى 9 مساء بدولة المقر الانتخابي، أي ليس خاص بالتوقيت المصري، مشيرا إلى أن إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين المتواجدين بالخارج هي نفسها الإجراءات داخل مصر.

إجراءات الاقتراع ميسرة للغاية

وتابع: «إجراءات الاقتراع ميسرة للغاية، وتتخذ وقت لا يتعدى دقيقتين، ويمكن انتخاب المصريين بالخارج بجواز السفر بشرط أن يكن ساري، وذلك في حالة عدم تواجد بطاقة الرقم القومي».

وأوضح أنه في حالة عدم وجود بطاقة الرقم القومي بالداخل يحل محله جواز السفر أو الرخصة الشخصية الخاصة بالقيادة، كما لا يمكن لأي شخص لا يحمل بطاقة شخصية الإدلاء بصوته، مشددا: «لا يجب على المواطن الإدلاء بصوته أكثر من مرة».