رئيس «الشعب الديمقراطي»: الانتخابات الرئاسية المقبلة بها كل الأيدلوجيات

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن قراءة مشهد الانتخابات الرئاسية حاليًا، يتمثل في وجود أربع مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، لكل مرشح توجهات أيدولوجية مختلفة، هناك من يتبنى الجانب الليبرالي، وهناك من يتبنى فكرة الديمقراطية الاجتماعية، التي لا تعادي رأس المال، والتي تسمح بوجود اقتصاد ليبرالي يعتمد على الاستثمار المباشر، وتعتبر هذه الفكرة هي أيدولوجية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

توجهات الأحزاب السياسية

وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي، يتبنى وجهة النظر اليسارية والجانب الاشتراكي، أما بالنسبة لحزبي الوفد والشعب الجمهوري، يعبر كلًا منهما عن الجانب الليبرالي، موضحًا أن مصر تحولت من عام 2014 من دولة إشتراكية تعتمد على تحالف قوى الشعب العامل إلى دولة ذات توجه ليبرالي، تعتمد على العرض والطلب في اقتصادها وحرية الاستثمار، دولة لا تعادي رأس المال ولكن تعتمد عليه وعلى التعاونيات.

وأكد أن الأحزاب السياسية وتحالف الأحزاب المصرية، لم تحصل على حقوقها كاملة من اجتماعات ومؤتمرات، إلا في عهد الرئيس السيسي، مضيفًا: «أن الحوار الوطني نقلة نوعية لا تقل في دورها عن ثورة شعبية حقيقية».