طلاب جامعة أسيوط الأهلية يتأهلون للدور قبل النهائي لدوري «الحلم الأخضر»

صعد فريق طلاب جامعة أسيوط الأهلية للدور قبل النهائى خلال مشاركتهم فى الجولة الثانية من مسابقات دورى الحلم الأخضر البيئي، والذى يأتى ضمن فعاليات المنتدى البيئي الثاني، والمنعقد في رحاب جامعة أسيوط بعنوان «COP 28-Assiut»، على مدار شهر نوفمبر الجاري تحت شعار الحلم الأخضر.

إبراز القدرات والمهارات

وأكد الدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية أن منافسات الدورى البيئى تعد فرصه جيدة لإبراز القدرات و المهارات لدى الطلاب المشاركين فى عدة محاور ثقافية وفنية ورياضية ، مشيراَ الى أن المسابقة الثقافية تضمنت ،عدداً من الأسئلة التي تقيس معرفة الطلاب المشاركين بمختلف الموضوعات البيئية، ومشكلاتها، وكيفية وضع حلول لها، وشملت المسابقة الرياضية؛ التنافس في رياضة تنس الطاولة، وكرة السرعة، أما المسابقة الفنية فقد تضمنت تقديم بعض اللوحات الفنية المتعلقة بالبيئة؛ باستخدام الأقلام الرصاص.

مسابقات الدوري البيئي

تأتي مسابقات الدوري البيئي، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمد مصطفى حمد المنسق العام للدوري البيئي، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.