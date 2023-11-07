العاهل الأردني: نرفض أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وغزة

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أثناء لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، إن المملكة الأردنية ترفض أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدًا أنهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وأكد الملك عبدالله الثاني ضرورة العمل الجاد والسريع لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحماية جميع المدنيين الفلسطينيين، وأهمية احترام القانون الدولي الإنساني، وإيصال المساعدات الإنسانية والدوائية إلى قطاع غزة، مشددًا أيضًا على ضرورة دعم المنظمات الدولية العاملة هناك.

العمل على حل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وأوضح العاهل الأردني خلال اللقاء على ضرورة العمل لحل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس مبدأ حل الدولتين، وذلك في المرحلة التي تلي الحرب مباشرة.

رئيسة المفوضية الأوروبية: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنها أكدت للملك عبدالله رفضها التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة ودعم الاتحاد الأوروبي لحل الدولتين، كما ناقشت أيضًا مع العاهل الأردني الوضع الحالي في الشرق الأوسط.