هيئة الدواء تؤكد أهمية تكامل البحث العلمي مع احتياجات صناعة المستحضرات

شاركت هيئة الدواء، برئاسة الدكتور تامر عصام، في المؤتمر الدولي لكلية الصيدلة جامعة عين شمس في نسخته الثالثة، والذي يعقد على مدار يومين، بعنوان «الاستدامة والابتكار في البحوث الصيدلانية والصناعة»، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.

تكامل البحث العلمي مع احتياجات صناعة المستحضرات الطبية

وأكد رئيس هيئة الدواء أهمية تكامل البحث العلمي مع احتياجات صناعة المستحضرات الطبية، وأن البحث العلمي هو احد أهم الممكنات لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات المواطن.

توافق صناعة المستحضرات الطبية

يهدف المؤتمر إلى مناقشة أهم سبل تعزيز الفهم الشامل لكيفية توافق صناعة المستحضرات الطبية مع أهداف الاستدامة والابتكار في البحوث والصناعة الصيدلانية؛ لتشكيل مستقبل الرعاية الصحية، والتصنيع الدوائي، والممارسات المهنية، وآليات ضمان وصول المستحضرات الطبية للمواطن بشكل مناسب، كما يتناول مختلف الاستراتيجيات التعاونية بين مبادرات الرعاية الصحية وصناعة الأدوية.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على إبراز دور الصيدلي في تطوير الخدمات الصحية، وتقديم الرعاية الصحية لكافة أفراد المجتمع،وإعداد كوادر مدربة لمواكبة احتياجات سوق الدواء المحلي والعالمي.