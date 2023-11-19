تنظيم مسابقة أدبية في إلقاء الشعر والزجل بمراكز شباب كفر الشيخ

نظمت إدارة شباب مطوبس التابعة لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المسابقة الأدبية في إلقاء الشعر والزجل، من خلال قسم خدمات الشباب، بإقامة التصفيات النهائية على مستوى الإدارة بمشاركة 30 شاباً وفتاة من الموهوبين الصاعدين من تصفيات مراكز الشباب، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تنمية المهارات الإبداعية الفنية والحسية لدى الشباب

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ المسابقة تهدف إلى تنمية المهارات الإبداعية الفنية والحسية لدى الشباب، وتشجيعهم على نظم الشعر والزجل، والتبحر في اللغة العربية الفصحى، وبث روح التنافس بين أعضاء مراكز الشباب، لافتاً أنّ وزارة الشباب والرياضة معنية بتطوير مهارات الشباب المتنوعة ودعم قدراتهم الفنية والرياضية تفعيلاً لدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المسابقة الأدبية للشعر والزجل بإدارة شباب مطوبس

وتُقام المسابقة الأدبية للشعر والزجل بإدارة شباب مطوبس، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وإشراف تنفيذي صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وبحضور أحمد عطية، مدير إدارة شباب مطوبس، وفريق عمل الإدارة.