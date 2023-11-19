سقوط أشجار وانقطاع الكهرباء في بعض قرى كفر الشيخ بسبب الطقس السيئ

تسببت موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة، اليوم الأحد، في سقوط أشجار على الطرق العامة وانقطاع التيار الكهربائي بسبب سقوط أسلاك الكهرباء ببعض قرى مركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ.

رفع كفاءة وصيانة الإنارة العامة بالطرق الرئيسية

ووجّه اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة دسوق بسرعة التعامل الفورى، والتنسيق مع قسم الإنارة العامة ورؤساء الوحدات القروية لسرعة العمل على إزالة الأشجار المتساقطة، ورفع كفاءة وصيانة الإنارة العامة بطريق «دسوق - كفر الشيخ»، وطريق «دسوق - فوه».

رفع الأشجار المتساقطة من الطرق

وجري رفع الأشجار المتساقطة من حرم الطرق، وذلك باستخدام معدات مجلس مدينة دسوق، حفاظاً على أرواح المواطنين، وفتح الطرق أمام حركة السيارات، كما تم إصلاح أسلاك الكهرباء وعودة التيار الكهربائي إلي طبيعته مرة أخرى.

سقوط أمطار على كفر الشيخ

ويشهد عدد كبير من مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار ما بين متوسطة إلي غزيرة، اليوم الأحد، وتابعت غرف العمليات الرئيسية والفرعية، حالة الطقس المتقلب.

درجات الحرارة في كفر الشيخ

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلّت درجات الحرارة في كفر الشيخ، اليوم الأحد، العظمى 23 والصغرى 17 درجة مئوية، وبلغت سرعة الرياح 23 كيلومتراً في الساعة، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلي شمالية غربية، والضغط الجوي 1009، وحالة البحر المتوسط مضطرب جداً، وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 5 أمتار.