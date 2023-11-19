محافظ كفر الشيخ: رفع 500 طن مخلفات في حملات نظافة مكبرة بعدة مراكز

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملات النظافة ورفع الإشغالات، وتقليم وتهذيب الأشجار، وتطهير خطوط الصرف الصحي، ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف وسيارات الأجرة وخاصةً طلاب الجامعة.

رفع 500 طن قمامة بمراكز ومدن المحافظة

وقال محافظ كفر الشيخ، إنّه تم رفع حوالي 500 طن قمامة بعدد من مراكز ومدن المحافظة، فضلاً عن رفع كفاءة منظومة الإنارة العام بالمراكز والمدن بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة.

تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق

وشدّد محافظ كفر الشيخ على تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، ومتابعة عمل مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الأساسية، والمرور على المرافق، وتحسين خدمات المواطنين، والتواصل معهم ميدانيا.

وكلّف المحافظ باستمرار شنّ الحملات اليومية لمراقبة المخابز ومنافذ السلع والرقابة على المحال والمنشآت التجارية ومحال الجزارة والدواجن بمشاركة الجهات والأجهزة المعنية، ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية للنظافة وتحسين البيئة، والإنارة العامة، ومتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.