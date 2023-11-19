خبير تكنولوجيا: مصر مهتمة بالرقمنة وتخريج كوادر بشرية تدعم التصنيع

قال المهندس مصطفى أبو جمرة، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنَّ الدولة المصرية اهتمت بقطاع تكنولوجيا المعلومات منذ فترة طويلة، والذي نتج عنه إطلاق العديد من المنصات الرقمية بالقطاعات الحكومية والتي تيسر على المواطنين الخدمات، منوها باستطاعة العالم الرقمي تقديم العديد من الحلول للمشاكل الصناعية وغيرها، القابلة للتصنيع.

«أبو جمرة»: مصر من الدول الرائدة في مجال الرقمنة

وأضاف «أبو جمرة»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الرقمنة ولديها العديد من الشركات العاملة في الميكنة وتعد من الشركات الرائدة إقليمياً بل وعالمياً.

اهتمام وزير الاتصالات بالكوادر البشرية العاملة في التصنيع والرقمنة

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات، أنَّ وزير الاتصالات منذ بداية عمله وهو مهتم بالتعليم وتخريج كوارد قادرة على تنمية الصناعة في مصر، ولدينا طموح لزيادة صادرات مصر من البرمجيات إلى أرقام أعلى بكثير من الحالية، وتوفير الكوادر كان الحلقة المفقودة التي تم توفيرها، ناهيك عن أنها «عمالة مطلوبة عالمياً» ويمكن تصديرها للخارج.