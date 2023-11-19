انطلاق مهرجان «الكروس فت» الرياضي بجامعة سوهاج بمشاركة 1440 طالبا

شهدت جامعة سوهاج، اليوم، فعاليات المهرجان الرياضي للجامعات المصرية الكروس فت (BE FIT)، والذي تنظمه إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي)، تحت شعار «شباب جامعات الجمهورية الجديدة»، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وحضر افتتاح الفعاليات كل من الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية، ومسؤولي إدارات رعاية الشباب بالكليات.

الأنشطة الطلابية بجامعة سوهاج

وقد أوضح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الأنشطة الطلابية والرياضية بشكل خاص شهدت اهتماما غير مسبوق من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك لدورها الكبير فى بناء شخصية الطلاب واكتشاف المواهب الرياضية، واكتساب عدد من المهارات الفردية والجماعية حسب قدرات وميول كل طالب، مؤكداً على حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الطلابية باعتبارها من أهم دعائم وأسس منظومة العمل الجامعي، مشيداً بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وما يتم تنفيذه من فعاليات متنوعة من أجل دعم ورعاية الموهوبين والمتميزين.

توفير الدعم للأنشطة الطلابية

ومن جانبه، قال الدكتور عبدالناصر يس، إن قطاع شؤون التعليم والطلاب يسعى جاهداََ لتوفير كل أوجه الدعم والرعاية لتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية وزيادة مساحة المشاركة فى الفعاليات القمية والمحلية، وذلك عن طريق إعداد خطة شاملة ومتكاملة تواكب احتياجات وقدرات الطلاب، مضيفاً أن الجامعة تولي اهتمام كبير بالجانب الرياضي، لدوره الإيجابي فى التربية البدنية والاخلاقية للشباب، بالإضافة إلى المساهمة فى إعداد جيل من الشباب المتكامل الشخصية القادر على العطاء والإنتاج، موجهاً الشكر لإدارة رعاية الشباب على حسن تنظيم المهرجان.

مشاركة 1440 طالبا وطالبة بالمهرجان

وقال كل من صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، ونشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، إن فعاليات المهرجان الرياضي تقام على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، بمشاركة 1440 طالبا وطالبة بجميع الكليات، حيث تم تقسيم المشاركين وفقاً لنتائج للفرقة الدراسية على عدد أيام المهرجان، مضيفا أن المهرجان يتضمن عددا من المسابقات البدنية (الكروس فت)، والتى تهدف إلى قياس مدي التحمل والقوة والسرعة والمرونة والرشاقة، إلى جانب رفع معدلات اللياقة البدنية للشباب الجامعي.

افتتاح المهرجان بسوهاج

جدير بالذكر أنه حضر الافتتاح أعضاء لجنة الإشراف والمتابعة من وزارة الشباب والرياضة هم محمد علي عبد السميع مدير إدارة الجامعات، الدكتورة هويدا عبدالله شمس أخصائي بالمكتب الفني، وسمر أحمد خليفة أخصائي رياضي، وتضمن الحفل اصطفاف طابور العرض، والسلام الجمهوري، وعدد من الفقرات الرياضية والفنية.