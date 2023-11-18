6 قوافل لواعظات الأوقاف خلال شهر.. الأماكن والمواعيد

تنظم مديريات الأوقاف فى 6 محافظات هي، الإسكندرية والمنوفية والدقهلية والمنيا والجيزة والقاهرة قوافل لواعظات الأوقاف على مدار شهر بداية من يوم الجمعة 24 نوفمبر الجاري حتى يوم الجمعة 31 ديسمبر القادم، بمعدل قافلة كل يوم جمعة، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بقوافل الواعظات على مستوى الجمهورية.

خريطة القوافل الدعوية للواعظات بالأوقاف

وتنشر «الوطن» خريطة القوافل الدعوية للواعظات في مديريات الأوقاف بمحافظات، وفقا لكل مديرية،

-قافلة دعوية للواعظات يوم الجمعة 24 نوفمبر بمحافظة الإسكندرية.

-قافلة دعوية للواعظات يوم الجمعة 1 ديسمبر بمحافظة المنوفية.

- قافلة دعوية للواعظات يوم الجمعة 8 ديسمبر بمحافظة القاهرة.

-قافلة دعوية للواعظات يوم الجمعة 15 ديسمبر بمحافظة المنيا.

-قافلة دعوية للواعظات يوم الجمعة 22ديسمبر بمحافظة الجيزة.

- قافلة دعوية للواعظات يوم الجمعة 29 ديسمبر بمحافظة الدقهلية.

موضوعات القوافل الدعوية بالأوقاف للواعظات

وحددت مديريات الأوقاف بالمحافظات المستهدفة بالقوافل الدعوية للواعظات محتوى القافلة، حيث ستشمل هذه القوافل دروس السيدات، والبرنامج التثقيفي للطفل، وإقامة المقارئ القرآنية ومجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وستعقد بالمساجد الكبرى التي ستحددها كل مديرية.