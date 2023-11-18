بدء توصيل الغاز الطبيعي إلى قرى «حياة كريمة» في مركز ساقلتة بسوهاج

بدأت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بمحافظة سوهاج أعمال توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركز ومدينه ساقلتة.

قال أحمد البدري رئيس مركز ومدينه ساقلتة بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن المبادرة الرئاسية بدأت بأعمال توصيل الغاز الطبيعي لقرى المراكز، فى إطار المبادرة التى تهدف إلى تطوير البنية التحتية في الريف المصري، حيث إن الدولة قد أولت اهتماما كبيرا لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

مد مشروع الغاز الطبيعي في 14 قرية

وأضاف «البدري»، أن الحكومة شرعت في تنفيذ إصلاحات كبيرة للبنية التحتية ومنها توصيل الغاز الطبيعي لقري مركز ساقلتة والذي يستهدف قرى المركز المشاركة بالمبادرة والبالغ عددها 14 قرية.

وأوضح «البدري»، أنه يجري متابعة العمل بمشروعات المبادرة على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الحيوي وفقًا للجدول الزمني المحدد فضلا عن تذليل جميع العقبات لهم ليتم إنجاز المشروع الحيوي لخدمه المواطنين فى اطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة متابعه المشروعات الجاري تنفيذها والتي تخدم المواطنين بنطاق مركز ساقلتة