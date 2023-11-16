اليوم.. آخر موعد للتقديم على وظائف جامعة سوهاج

أعلنت وزارة التعليم العالي آخر موعد للتقدم للوظائف المطلوبة في جامعة سوهاج، موضحة طريقة التقديم، والمستندات المطلوبة على النحو التالي:

الوظائف المطلوبة:

مدير عام الإدارة العامة للأمن

مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث

الشروط:

1- بيان حالة وظيفية حديث معتمد موضحا" به ( الأسم – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمى – والمؤهلات الاضافية – تقارير كفاية الاداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات – الخبرة النوعية والزمنية –التدرج الوظيفي– الوظائف الاشرافية والقيادية التى شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ونوعها ومكانه.

2- بيان تفصيلى عن انجازاته واسهاماته معتمدا من السلطة المختصة .

3- مقترحاته لتطوير العمل ويراعى فى المقترح ان يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق فى حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القيادية وقدراته العلمية والعملية ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات وفقاً لنموذج القرار رقم 95 لسنة 2017 لوزارة التخطيط والمتابعة.

4 – شهادة قانونية بعدم الاحالة للمجالس التأديبية أو توقيع جزاءات تأدبيه أو جنائية .

5 – سيره ذاتية.

6- شهادة تفيد بسلبية عدم تعاطى مخدرات حديثة ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء

طريقة التقديم:

- تقدم الطلبات باسم الدكتور رئيس الجامعة بالأمانة الفنية للجنة اختيار القيادات الجامعية بمكتب الدكتور رئيس الجامعة مع تقديم أصل +6 نسخ من ملف الانجازات.

ووفقا لبوابة الوظائف الحكومية، آخر موعد للتقدم للوظائف هو اليوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023.