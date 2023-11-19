غيوم ورياح محملة بالأتربة تضرب محافظة أسيوط.. (صور)

تعرضت محافظة أسيوط، مساء اليوم الأحد، لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي غطت الغيوم سماء المحافظة مصحوبة بالرياح المحملة بالأتربة التي تسببت في حجب الرؤية عن الطرقات.

انخفاض درجات الحرارة

وصاحب موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في انخفاض درجات الحرارة والشعور بالبرودة وكذلك شهدت الطرق الصحراوية رياحا محملة بالأتربة تسببت في حجب الرؤية عن الطرق السريعة.

رفع حالة الطوارئ

وأعلنت محافظة أسيوط، رفع حالة الطوارئ والاستعدادات بمختلف أنحاء المحافظة لمواجهة موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تعرضت لها المحافظة والتدخل السريع في حالة حدوث اي كوارث تشهدها اي مناطق في المحافظة .

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه عقد عدت اجتماعات بقيادات المحافظة وروساء المراكز والأحياء لمناقشة الاستعدادات لمواجهة استعدادات فصل الشتاء، وتعرض المحافظة إلى أي كوارث أو سقوط أمطار ورفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ بمختلف القطاعات لمواجهة أي أزمات قد تحدث نتيجة تعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وعقد غرفة عمليات المحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز لرصد أي أزمات وسرعة مواجهة أي أحداث قد تحدث في أي مكان.