مدبولي يوجّه رسالة لشباب مصر: المُستقبل لقطاع تكنولوجيا المعلومات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي أهمية بالغة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يؤكد دوما أنّ مستقبل مصر يتمثل في هذا القطاع، نتيجة للقوى البشرية التي تتمتع بها مصر بهذا المجال الواعد.

وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية اليوم، على هامش تفقد وافتتاح عدد من الشركات العالمية العاملة بمصر في مجال خدمات التعهيد، أنّ زياراته اليوم شملت 6 شركات في هذا التجمع الإداري الكبير شرق القاهرة، سبقها زيارات في تجمع مثيل له غرب القاهرة بالقرية الذكية.

ووجّه مدبولي رسالة إلى شباب مصر، قائلا إنّ مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات ومدى التقدم والانطلاقة به حدوده السماء، مؤكدا أنّ المجال في هذا القطاع مفتوح لجميع التخصصات، حيث كان لافتا له اليوم في إطار حرصه على لقاء الشباب الذي يعمل في هذه الشركات، والتحاور معهم، للتعرف على خلفيتهم العلمية وخبراتهم المهنية، وما يشهده القطاع من تنوع التخصصات.

وتابع رئيس الوزراء، أنّ رأى شبابا من خريجي كليات الحقوق، والآداب، والتجارة، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، وبالطبع الهندسة وعلوم الحاسب الآلي، كما وجد شبابا من أعمار مختلفة ومتباينة وبدأوا العمل في هذا القطاع، وبينهم من لم يجد فرصة عمل في مجال تخصصه الأصلي، فبدأ اتخاذ خطوة لتغيير مجال العمل، وهذا لاحظه في العديد من الشباب الذين التقاهم اليوم.

وأكد مدبولي أنّه لاحظ أيضا خلال جولته، أنّ صناعة التعهيد تضم أكثر من مستوى، حيث شهدت الجولة اليوم متابعة المستوى الأول، الذي لا يتطلب مهارات كبيرة ومتخصصة في المجال، مثل خدمات مراكز الاتصالات Call Centre والتي تضم شبابا يحصلون على تدريب مميز ثم يعملون بمرتبات عالية مقارنة بأي وظيفة نمطية أخرى، وأمامهم فرصة للانطلاق بصورة كبيرة.

ولفت إلى أنّ تلك الصناعة تضم كذلك المستوى المتقدم، والذي يكون فيه شبابنا من المهندسين والخبراء مسؤولين عن تصميم البرمجيات الخاصة بصناعات مثل: السيارات، والطائرات، والأمن السيبراني في شركات على مستوى العالم، معربا عن سعادته باعتماد الشركات العالمية والمصانع العملاقة الأساسي على تلك المراكز المقامة في مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنّه خلال جولته وحديثه مع مختلف مسؤولي الشركات، أكدوا أنّ العنصر البشري المصري دون تحيز يُعد من أفضل العناصر الموجودة على مستوى العالم، وذلك لما يتمتع به من قدرة وسرعة في استيعاب التكنولوجيا والتعامل مع أدواتها.

ووجّه رئيس الوزراء رسالة مهمة لشبابنا، قائلاً: «هذا القطاع هو قطاع الأمل، مصر تحقق نموا متسارعا يصل إلى نحو 15 إلى 20% سنويا، وأنّ لدينا الفرصة لتحقيق المزيد من النمو بهذا القطاع الواعد، مضيفا أنّ العالم كله يتحدث عن الذكاء الاصطناعي، وكيفية التوسع في استخدام العديد من تطبيقاته في مختلف مناحي الحياة، والأهم في هذا الشأن أنّ الشباب المصري يعتبر أحد أهم ركائز هذه الصناعة المستقبلية خلال الفترة القادمة.

وفى ختام حديثه، وجّه رئيس الوزراء الشكر لوزير الاتصالات وجميع العاملين في هذا القطاع، ومختلف القائمين على الشركات التي تم زيارتها اليوم، لافتا إلى أنّ تلك الشركات لديها العديد من الخطط والبرامج المستقبلية لتوسيع نشاطها في مصر، كما أنّ العديد منها ضاعف عدد موظفيه خلال فترة زمنية بسيطة، مجددا الإشارة إلى أنّ قطاع التعهيد يُعد من أهم القطاعات التي لابد لشبابنا التركيز عليه خلال هذه الفترة، وتغيير فكرهم ونظرتهم نحو الوظائف التقليدية النمطية، بهدف مواكبة المتغيرات والتقنيات الحديثة الحالية، ومُعربا عن أمله في أن يكون لمصر باعٌ كبيرٌ في هذا القطاع الواعد خلال الفترة القادمة.