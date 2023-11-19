نتائج بطولة دوري جامعة أسيوط الأهلية.. «الطب» تحصد المركز الأول في كرة القدم

أعلنت جامعة أسيوط عن المراكز الأولى الفائزة في بطولة دوري جامعة أسيوط الأهلية، والذي تنظمه جامعة أسيوط الأهلية في عدد من الألعاب الرياضية تضم «كرة القدم، كرة الطائرة، تنس الطاولة»، بمشاركة كل طلاب الكليات النظرية والعملية والرياضي.

دوري جامعة أسيوط الأهلية

وأوضح الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشؤون الأكاديمية، أن دوري الجامعة الأهلية تضمن عددا من الألعاب الرياضية «كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، كرة الطائرة، تنس الطاولة»، ويعد نموذجا أصيلا للقيم الرياضية وخلق جو من التنافس الشريف بين الفرق المشاركة، موجها الشكر للإدارة العامة لرعاية الشباب لجهودهم الكبيرة التي تسهم في ظهور هذه الفعاليات بالشكل اللائق.

نتائج دوري الجامعة

وأشار «حسن» إلى أن بطولة دوري الجامعة في لعبة كرة القدم أسفرت عن حصول كلية الطب على المركز الأول، وحصول كلية طب الأسنان على المركز الثاني، وكلية العلوم الإدارية على المركز الثالث، وفي لعبة كرة الطائرة حصلت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي على المركز الأول، والفائز بالمركز الثاني كلية طب الأسنان.

وأسفرت النتيجة النهائية للعبة تنس الطاولة، حصول الطالب كريم حسام الدين بكلية الطب على المركز الأول، وفي المركز الثاني الطالب فادي وجدي رفعت كلية علوم إدارية، وجاء في المركز الثالث الطالب مايكل حكيم شاكر بكلية طب الأسنان.