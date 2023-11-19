نشاط رياح شديدة وغيوم وانخفاض في درجات الحرارة ليلا بالسنبلاوين

تشهد مدينة السنبلاوين، اليوم، في محافظة الدقهلية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، مع نشاط مرتفع للرياح ووجود غيوم في السماء بسبب المنخفض الجوي الذي شهدته المحافظات من مساء أمس.

وجاء الطقس في المدينة مساء اليوم الأحد، مائلا للبرودة بعد الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة بعد أن ضربتها تغيرات مناخية اليوم.

الدقهلية أعلنت رفع حالة الطوارئ من أجل الاستعداد لأي أزمات

وكانت محافظة الدقهلية أعلنت رفع حالة الطوارئ من أجل الاستعداد لأي أزمات أو كوارث قد تحدث نتيجة سقوط الأمطار أو نشاط الرياح على مدار الأيام المقبلة، في مختلف المراكز والمدن ومن ضمنها مركز ومدينة السنبلاوين، إذ جرى عمل الاستعدادات اللازمة من أجل التعامل مع أي أزمة نتيجة الطقس السيئ.

وحددت رئاسة مجلس مدينة السنبلاوين عدة أرقام لغرفة العمليات من أجل استقبال أي شكاوى من قبل المواطنين على مدار أيام الطقس السيئة، من أجل توخي الخطر والحفاظ على سلامة المواطنين وجاءت الأرقام الخاصة بغرفة العمليات كالآتي:

- 01024867811

- 0504680098.

- 0504690052

خطة من أجل الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء

وقامت محافظة الدقهلية من قبل بعمل خطة من أجل الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء من خلال عمل تجربة معايشة للتعامل مع فصل الشتاء وجرى التنسيق مع شركة الكهرباء من أجل صيانة الأعمدة الكهربائية للحفاظ على حياة المواطنين ومع شركة المياه من أجل التنسيق مع الوحدات المحلية والمراكز لسرعة شفط المياه في حالة سقوط أمطار.