«صحة الدقهلية» تتفقد مستشفى شبرا سندي.. والمجتمع المدني يتبرع بمليوني جنيه

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام وفد من إدارة المستشفيات بجولة تفقدية لمستشفى شبرا سندي بإدارة السنبلاوي، بقيادة الدكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجي، والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، مشيرًا إلى تبرع المجتمع المدني بمليوني مليون جنيه للمساهمة في تطوير المستشفى.

جولة تفقدية لمستشفى شبرا سندي

وأشار مكين في بيان له، إلى أن الجولة جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية بتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية في محافظة الدقهلية.

وأكد مكين أنه جرى استقبالهم من قبل إدارة المستشفى، وعدد من قيادات المجتمع المدني، إذ تضمنت الزيارة متابعة أعمال التطوير وسير العمل في المستشفى والمرور على أقسام الاستقبال والعلاج الطبيعي والأشعة والأسنان والمغسلة.

تبرعات المجتمع المدني

وكشف الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، أن المجتمع المدني قدم تبرعات للمستشفى بقيمة 2 مليون جنيه، من بينها جهاز مونتيور وأجهزة علاج طبيعي للأطفال إلى جانب جهاز كيمياء للمعمل الحيوي، ووحدة أشعة ديجيتال كاملة، إضافةً إلى تطوير الأقسام الداخلية وتجليد جميع الأسرة.

وأعرب الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن تقديره وشكره لمنظمات المجتمع المدني لحرصها المستمر على دعم صحة الدقهلية.