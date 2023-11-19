انطلاق الدورة التدريبية الأولى من برنامج «مشواري» لطلاب «تجارة أسيوط»

افتتح مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط، اليوم الأحد، فعاليات الدورة التدريبية الأولى من برنامج «مشواري» لطلاب كلية التجارة، بمقر قاعة المناقشات بمركز دراسات المستقبل، وذلك ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي ينظمها المركز لطلاب الجامعة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة؛ برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

البرنامج التدريبي

حضر افتتاح البرنامج التدريبي، الدكتور محمد العدوي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، ومدير مركز دراسات المستقبل بالجامعة، والدكتور عادل أحمد فؤاد وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط، والدكتورة راندا عبد الرحيم مدير الإدارة العامة للشباب بالمديرية، والدكتور خالد طلبة مقرر وحدة التدريب بمركز دراسات المستقبل، والدكتورة مروة زكريا المنسق المساعد لبرنامج مشواري ، وبمشاركة نحو (60) متدربا من طلاب كلية التجارة .

تنمية التفكير الإبداعي

وأوضح الدكتور محمد العدوي، أن البرنامج التدريبي يتضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي تستهدف طلاب الجامعة؛ ويمتد التدريب الواحد لمدة ثلاثة أيام لطلاب كل كلية، بهدف صقل مهاراتهم، وتفكيرهم الإبداعي؛ علي نحو يؤهلهم لخوض مجالات سوق العمل بكفاءة، فضلاً عن تنمية مهارات التواصل، والتفكير الابتكاري، والعمل الجماعي، واحترام الآخرين، والتفكير الايجابي، ومهارة اتخاذ القرار ، وتبادل المعلومات والخبرات.

مهارات التواصل

وأشار الدكتور عادل أحمد فؤاد؛ إلي محاور البرنامج التدريبي، والتي تتضمن : مجموعة من المهارات الحياتية، من بينها (معرفة الذات، مهارات التواصل، مهارات العرض والتقديم، مهاراة إدارة الوقت، وكيفية استثماره، وتنمية المواهب)، وذلك من خلال عدد من السفراء الممثلين لبرنامج مشواري، والمدربين علي أعلي مستوي من الكفاءة والمهارة، لنقل الخبرات الحياتية للطلاب.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة راندا عبد الرحيم، رسالة للطلاب؛ بضرورة الإفادة القصوي من محاور وموضوعات البرنامج التدريبي، والوصول إلي مرحلة تحديد الأهداف وتحقيقها، بما يحقق بناء جيل جديد قادر على تحمل المسئولية، والمنافسة في مجال سوق العمل .

وأشار الدكتور خالد طلبة، إلي سعي المركز إلي الاهتمام بالكيانات الطلابية والشبابية الواعدة، من خلال عقد الدورات التدريبية التي تعود بالنفع علي طلاب الجامعة ، مؤكداً علي دور إدارة الجامعة في تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لبناء شخصية الطالب، وفتح آفاقاً وافكاراً جديدة أمامهم تدفعهم نحو عالم أفضل.

وأضافت الدكتورة مروة زكريا، أن برنامج مشواري يتم تنظيمه بشكل منتظم علي مدي عدد من السنوات السابقة، ويستهدف الفئات العمرية من (10 - 24 سنة)، لتنمية المهارات الحياتية، ومنها تطوير الذات، بناء الشخصية الإيجابية، كيفية تغيير طرق التفكير ، وتعلم كيفية تغيير نفسك، وتحديد أولوياتك.

الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يتضمن مجموعة من المحاضرات، منها المرونة المعرفية، والذكاء العاطفي، والتواصل، واتخاذ القرار، وإدارة النزاع، والبحث عن عمل (السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية).