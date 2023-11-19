معرض Cairo ICT.. أبرز المعلومات عن أكبر حدث تكنولوجي يُعقد سنويا في القاهرة

خلال الساعات القليلة الماضية، انطلقت فعاليات معرض Cairo ICT، والذي يتخصص في العديد من الجوانب المختلفة المتعلقة بالتكنولوجيا والأعمال الرقمية، وكل ما يخص التعاملات الرقمية.

ما هو معرض Cairo ICT؟

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن معرض Cairo ICT خلال السطور التالية، وفق البيانات الرسمية عن المعرض:

ويعتبر معرض Cairo ICT هو أكبر حدث تكنولوجي يُعقد سنوياً في القاهرة، مصر، ويعد منصة لعرض ومناقشة أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يشمل المعرض عادةً مشاركة الشركات التقنية والمؤسسات البحثية، إذ يُظهرون أحدث الابتكارات والتقنيات في هذا المجال، بجانب بعض المؤتمرات وورش عمل.

وتعقد نسخة هذا العام من المعرض والمؤتمر خلال الفترة من اليوم 19 نوفمبر 2023 وحتى 22 من الشهر نفسة، وتشهد مشاركة 5 وزارات وهي وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تمثيل القوات المسلحة من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

مشاركة البنك المركزي في المعرض

ويشارك البنك المركزي المصري هذا العام بجناح خاص ويرعى الدورة العاشرة لمعرض ومؤتمر «PAFIX» الخاص بالمدفوعات الإلكترونية والشمول المالي الذي يقام على هامش فعليات Cairo ICT الذي بدأ انطلاقه بالتعاون مع شركة «إى فاينانس» قبل عشر سنوات.

ويشار إلى أنه سيعقد عدد من الجلسات المتخصصة في الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي بما يشمله من قطاعات وتخصصات متعددة، بالإضافة إلى قضايا الحوسبة السحابية.

يشارك في المعرض كبرى الشركات العالمية المتخصصة في شئون التكنولوجيا والامن الرقمي والقطاعات الرقمية والذكاء الاصطناعي.