جامعة حلوان تشارك في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT

شارك الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اليوم، في فعاليات افتتاح الدورة السادسة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT، والذي أقيم بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبمشاركة شركات محلية وعالمية ومسؤولين من كبار قادة شركات التكنولوجيا العملاقة حول العالم وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

ويلقى Cairo ICT 2022 الضوء على مجموعة من الموضوعات الحيوية بشكل خاص، تتضمن الأمن السيبراني، والحلول المبتكرة لتلبية احتياجات مراكز البيانات الحديثة، وتدشين حقبة جديدة من التحول الرقمي، والتحول الرقمي العالمي للحكومات، واستعراض مدى استجابة شركات الاتصالات ومشغلي الشبكات لاحتياجات الجيل الخامس 5G.

كما يركز Cairo ICT على عدد من المحاور الرئيسية مثل التحول التقني في خدمات القطاع العام، وتأثير الحوسبة السحابية على تطوير هذه الخدمات، والنظم الأيكولوجية للحكومات الإفريقية، والسيطرة على التهديدات السيبرانية في القطاع العام من خلال استراتيجيات متماسكة، وأحدث تقنيات التعليم الرقمي وسبل دمج الروبوتات والذكاء الاصطناعي في خدمات ومؤسسات القطاع العام، والجيل الخامس وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى المبادرات الرقمية للحكومات الذكية وغيرها من المحاور.