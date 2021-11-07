وزارة النقل تستعرض في معرض Cairo ICT 2021 القطارات الجديدة لمصر

انطلق معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT»، ويتمتع المعرض بمكانة إقليمية ودولية مرموقة، كونه مصدر الإلهام الأكبر للمهتمين بقطاع التكنولوجيا والاتصالات على مدار 25 عاما، منذ إطلاقه لأول مرة عام 1996، وحظي معرض Cairo ICT باهتمام ورعاية شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يعطي اهتماما للمعرض خلال آخر 7 دورات، وافتتح فعالياته 6 مرات متتالية، وأطلق من خلاله عدة مبادرات محلية وإقليمية، لدعم خطط واستراتيجيات التحول الرقمي في مصر ودول الشرق الأوسط وأفريقيا.

أبرز ما تستعرضه النقل في معرض Cairo ICT 2021

وترصد «الوطن» ما تستعرضه وزارة النقل في معرض Cairo ICT 2021 في السطور التالية:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة خلال المعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2021، ستستعرض إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية بجناح وزارة النقل، في مجال السكة الحديد، حيث جرى العمل على التعاقد على توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، وصل منها 500 عربة حتى الآن، أما بالنسبة لخطوط السكك الحديدية، فتم تجديد 800 كيلو متر سكة حديد، وألف مفتاح، وذلك على المواقع المختلفة في شبكة خطوط السكك الحديدية.

وأضاف وزير النقل في تصريحات له، أن هناك عدة إنجازات أخرى سيجري عرضها، حيث تم ميكنة محطات سكك حديد مصر على غرار محطات مترو الأنفاق، وتركيب بوابات إلكترونية للتحكم والسيطرة، وجار تركيب بوابات بالمحطات الرئيسية، لتنظيم حركة مرور الركاب، للمساهمة في السيطرة على الإيرادات والعوائد المادية للسكك الحديدية.

مشروع المونوريل ضمن إنجازات وزارة النقل

وأشار الوزير، إلى أنه سيجري استعراض أهم مشروعات الانفاق والجر الكهربائي، وذلك في إطار توجه الدولة لتتحول وسائل النقل الجماعي للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، حيث جار تنفيذ شبكة من الخطوط ووسائل الجر الكهربائي المختلفة، بالنسبة لمحطة المتحف المصري الكبير، التي من المقرر أن يجري الانتهاء من الأعمال السطحية بها قبل افتتاح المتحف، بالإضافة إلى مشروع المونوريل، الذي يعد من أطول خطوط المونوريل في العالم، بإجمالي يبلغ 97 كيلو مترا، الجزء الأول شرق النيل الذي يبدأ من محطه الاستاد، وصولا إلى محطة العاصمة الإدارية الجديدة.